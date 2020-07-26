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Dünya

Koronavirüs dehşetini yaşayan ABD'yi Hanna vuracak!

Koronavirüsle boğuşan ABD yılın ilk kasırgası olan Hanna'yı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 05:57:00 -
Koronavirüs dehşetini yaşayan ABD'yi Hanna vuracak!

Teksas'ta Corpus Cristi kasabasında etkisini hissettirmeye başlayan kasırga nedeni ile çok sayıda evin elektriği kesildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisinin azalması beklenen Hanna’nın Rio Grande Vadisi’nde sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları önlem alması konusunda uyarıda bulunurken, bazı bölgelerde ise evler tahliye edildi.

Hawaii’yi ise saatte 160 km hızla ilerleyen Douglas kasırgası tehdit ediyor. Big Island, Maui ve Kauai bölgelerinde fırtına uyarısı yapılarak, halk önlem alması konusunda uyarıldı. Şu anda kategori 2 sınıfında olan Douglas’ın Hawaii kıyılarına geldiğinde kategori 1’e düşmesi bekleniyor. Federal Acil Durum Başkanlığı, (FEMA) tarafından kasırgadan etkilenecek olan bölgeler “acil durum bölgesi” ilan edildi. Başkanlık, hayat kurtarmaya yönelik yardımların bölgeye aktarılacağını duyurdu.

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