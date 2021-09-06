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Korona Virüs Koronavirüs bilirkişisi(!) Mehmet Ceyhan'a tepkiler sürüyor: PCR testi aşı olanlara da yapılmalı!
Korona Virüs

Koronavirüs bilirkişisi(!) Mehmet Ceyhan'a tepkiler sürüyor: PCR testi aşı olanlara da yapılmalı!

Aşının bulaştırıcılığı önlemediğini söyleyen ve salgının başından bu yana halka korku salan Mehmet Ceyhan tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bugünden itibaren başlatılan PCR testi zorunluluğunun aşı olanlara da yapılması gerektiğini savunan Ceyhan, Twitter'da gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 22:21:00 - 2021-09-06 22:25:46

Koronavirüs salgınının başından bu yana televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalarla halka korku salan, salgın döneminin felaket tellalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yine tepkileri üzerine çekti. Alınan karala bugünden itibaren aşısızlara uygulanmaya başlanan PCR testi zorunluluğuna ilişkin konuşan Ceyhan, testlerin aşı yaptıranlara da yapılması gerektiğini söyledi.

PCR testi zorunluluğu başladı

Koronavirüs salgını ile mücadelede aşı olmayan vatandaşlar için şehirlerarası seyahat, konser, sinema gibi etkinlikler için PCR testi zorunluluğu uygulaması bugün itibariyle başladı.

Okullarda aşı olmayan öğretmen ve görevlilere de haftada iki kez verecekleri PCR testi sonucunun ilkini bugün okul yönetimine sundu.

Mehmet Ceyhan: Aşılılar da test yaptırsın

Salgının başladığı ilk günden beri halka korku salan ve panik oluşturacak açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise bu uygulamayla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Ceyhan, art arda katıldığı canlı yayınlarda aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğunun aşılılara da uygulanması gerektiğini savundu.

"PCR testlerinin normalde aşılıya da yapılması lazım, aşısıza da." diyen Ceyhan, "Çünkü taşıma açısından risk oluşturmuyor. Kaldı ki PCR testlerinin de doğru sonuç verme şansı yaklaşık yüzde 50 civarında. Ama başka bir yöntem yok elimizde. O yüzden bence PCR testinden çok aşılamaya ve hızlı tanı testlerine ağırlık verilmeli." ifadesini kullandı.

Twitter'da büyük tepki çekti

Ceyhan'ın bu açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı. 'Mehmet Ceyhan' ismi, Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.

"Virüs aşılıdan aşısıza bulaşabiliyor"

Öte yandan Mehmet Ceyhan, "Virüs aşılı kimseden, aşısız kimseye bulaşıp o kişi de ağır hastalıklar ortaya çıkarabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Adem

derdi kaos çıkarmak toplumu tahrik ediyor  
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FENER

DEVLET YETKİLİLERİNE SESLENİYORUM.BİZLERİ AŞI İÇİN DENEK YAPTINIZ.BİR DE BİLİM KURULUYDU,HOCAYDI DEYİP BU ADAMLARIN OYUNCAĞI YAPMAYIN.ALLAH AŞKINA
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