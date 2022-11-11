  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den kış öncesi "hatırlatma dozu" uyarısı
Sağlık

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den kış öncesi "hatırlatma dozu" uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kış öncesi Kovid-19 salgınında bir tırmanış yaşanabileceğini belirterek, hatırlatma dozu gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 10:58:00 -
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den kış öncesi "hatırlatma dozu" uyarısı

 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kış öncesi Kovid-19 salgınında bir tırmanış yaşanabileceğini belirterek, hatırlatma dozu gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde günlük Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başladığını anımsattı.

Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Şener, bu süreçte aşılama çalışmalarının da planlı ve hızlı bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Koronavirüsün hafife alınacak bir hastalık olmadığına dikkati çeken Şener, "Her zaman belirttiğimiz gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar bu virüsten daha çok etkileniyor. Daha ağır yandaş hastalıkları olanlar oluyor. Solunum sıkıntısı yaşayanlar oluyor, hastaneye yatanlar oluyor, yoğun bakıma yatanlar oluyor. Süreçte mutlaka aşılarımızı ihmal etmememiz lazım ve kesinlikle ve kesinlikle taviz vermememiz gerekiyor. Kış öncesi Kovid-19 salgınında bir tırmanış yaşanabilir. Hatırlatma dozu gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları lazım. Aşısız olmak bu periyotta deneyimlemek istemeyeceğiniz bir tabloya sebep olabilir. Hatırlatma aşılarının uzun süre eksik olması ağır tabloya sebep olabilir." diye konuştu.

- "Virüs affetmedi"

Şener, salgının başından bu yana önlemlere karşı çok titiz davrandığını, Koronavirüs Bilim Kurulunda görev yaptığı için de halkı bu yönde sürekli bilgilendirmeye çalıştığını anlatarak, aldığı tüm önlemlere rağmen kendisinin de virüsten kaçamadığını dile getirdi.

Bilimsel bir toplantı için bir süre önce gittiği Antalya'da rahatsızlandığını ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anlatan Şener, hastalıkla ilgili deneyimini şu şekilde paylaştı:

"Yemek yerken ben dahil birkaç arkadaşımız enfekte olduk. Üç yıllık süreç içerisinde belki de taviz verdiğim nadir anlardan birisiydi ama virüs affetmedi. İlk kez Kovid-19 olmuştum. Eklem ağrısı, ateş, üşüme, titreme başladı. Aşılarım tam olduğu için Kovid-19'u evde 5 gün istirahat ederek hafif geçirdim. Benim kalp hastalığım da var ama bu süreci atlatmamda aşılara sığınmış olduk. Kovid-19'un gribal enfeksiyonlardan daha ağır geçtiğini deneyimlemiş olduk. Hastalarımız genelde, 'Hocam inanılmaz bir kemik, eklem ve kas ağrısı oluyor. Böyle bir şey yaşamadık.' diyordu. Tam doz aşılı olduğum için solunumla ilgili ciddi problem yaşamadım."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı: Tavsiye etmiyorum artık bitti
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu uyardı: Tavsiye etmiyorum artık bitti

Ev fiyatlarındaki düşüş başladı. Yine de her şeye rağmen fiyatlar el yakıyor. Konuyla ilgili konuşan Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu,..
Evde bardakta mısır yapımı dondurulmuş! Bardakta mısır nasıl yapılır? Bardakta süt mısır: Bardakta mısır baharatları ve bardakta mısır sosları neler?
Gıda

Evde bardakta mısır yapımı dondurulmuş! Bardakta mısır nasıl yapılır? Bardakta süt mısır: Bardakta mısır baharatları ve bardakta mısır sosları neler?

Süt mısır nasıl yapılır püf noktalarıyla nasıl yapılır? Daha çok köşe başında amcaları satarken görmeye aşina olduğumuz, lezzetini de bir o ..
Son anketleri paylaştı... İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Siyaset

Son anketleri paylaştı... İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 42 olarak be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23