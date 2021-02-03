Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Aşılama ve tedbirler görüşülecek
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17:00'da toplanacak. Toplantyıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.
İki önemli gündem maddesi: Aşılama ve tedbirler
Bilim Kurulu toplantısının en önemli gündem maddesi devam eden aşılama çalışmaları olacak. Koronavirüs verilerinin de masaya yatırılıcağı toplantıda tedbirlere ilişkin tavsiye kararı da alınacak.
Öte yandan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yapacak.