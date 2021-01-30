Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir?

Çin'de ortaya çıkan daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çıktığı günden bugüne kadar bulaştığı insan sayısı 100 milyon kişiyi geçti.

Çok fazla can kaybının da yaşandığı salgın üzerinde araştırma yapan bilim insanları birçok belirtisini duyurmuştu. İspanya’nın başkenti Madrid'de yapılan son bir araştırmada ise enfekte olan kişilerde görülen belirtilerin yanı sıra 4 yeni belirtinin daha ortaya çıktığı açıklandı.

Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir?

Başkent Madrid'de yer alan La Paz Üniversite Hastanesi'nde görevli doktorların yaptıkları bir çalışma sonucunda, Virüs enfektesi yaşayan kişilerde belirtilerin dil, ayak tabanları ve avuç içlerinde de görülebileceği bildirildi.

Madrid'de geçtiğimiz yıl fuar alanına kurulan sahra hastanesinde yatan hastalar üzerinde yapılan çalışmada tat kaybına ilişkin olarak dil büyümesi ve dilin üzerinde yaraların görüldüğüne rastlandı. Yapılan bu çalışmada söz konusu belirtilerin koronavirüs belirtileri olduğu söylendi. Koronavirüsün diğer taraftan ateşe bağlı belirtisine ek olarak avuç içi ve ayak tabanlarında aşırı yanma hissi, kızarıklıkla beraber soyulma oluşmasının da yine enfekte belirtileri olduğu açıklandı.