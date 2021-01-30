  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir?
Gündem

Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir?

Çin'de ortaya çıkan daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çıktığı günden bugüne kadar bulaştığı insan sayısı 100 milyon kişiyi geçti. Dünyayı kasıp kavuran salgına ilişkin bilim insanları salgın için çözüm yolları ararken aynı zamanda virüs belirtilerini de inceliyor. Madrid’de yapılan araştırmalar sonucunda koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi. Peki, yeni koronavirüs belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 14:06:00 -
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir?

Çin'de ortaya çıkan daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çıktığı günden bugüne kadar bulaştığı insan sayısı 100 milyon kişiyi geçti.

Çok fazla can kaybının da yaşandığı salgın üzerinde araştırma yapan bilim insanları birçok belirtisini duyurmuştu. İspanya’nın başkenti Madrid'de yapılan son bir araştırmada ise enfekte olan kişilerde görülen belirtilerin yanı sıra 4 yeni belirtinin daha ortaya çıktığı açıklandı.

Yeni koronavirüs belirtileri nelerdir?

Başkent Madrid'de yer alan La Paz Üniversite Hastanesi'nde görevli doktorların yaptıkları bir çalışma sonucunda, Virüs enfektesi yaşayan kişilerde belirtilerin dil, ayak tabanları ve avuç içlerinde de görülebileceği bildirildi.

Madrid'de geçtiğimiz yıl fuar alanına kurulan sahra hastanesinde yatan hastalar üzerinde yapılan çalışmada tat kaybına ilişkin olarak dil büyümesi ve dilin üzerinde yaraların görüldüğüne rastlandı. Yapılan bu çalışmada söz konusu belirtilerin koronavirüs belirtileri olduğu söylendi. Koronavirüsün diğer taraftan ateşe bağlı belirtisine ek olarak avuç içi ve ayak tabanlarında aşırı yanma hissi, kızarıklıkla beraber soyulma oluşmasının da yine enfekte belirtileri olduğu açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!
Gündem

Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!

Habertürk, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz hakkında terör örgütü FETÖ-PKK ilişkilerini açıklayan Hilal Kaplan, Habertürk tarafından sözü kesi..
Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...
Ekonomi

Dikkat çeken altın iddiası: Bu olursa...

Vatandaşlar, Altın artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına cevap ararken, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edwa..
Ekrem İmamoğlu'ndan istifa eden CHP'li vekillerle ilgili ilk yorum
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'ndan istifa eden CHP'li vekillerle ilgili ilk yorum

CHP'li 3 vekilin istifasını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu değerleri bahane edip partiden ayrılıyorum demek, şu anda bu parti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay