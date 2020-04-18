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Gündem

Koronavirüs astrologları çuvallattı! 'Jüpiter ve Satürn kavuşunca...'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, astrologların çuvallamasına neden oldu. 2020 yılına ait öngörülerini bir canlı yayında paylaşan Hande Kazanova'nın 'İnsanlık ayağa kalkacak' şeklindeki çıkışı yeniden gündeme geldi.

2020-04-18 01:30:00 -
Koronavirüs astrologları çuvallattı! 'Jüpiter ve Satürn kavuşunca...'

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 bini geçti. Salgının önüne bir türlü geçilemezken hayatın normale ne zaman döneceği merakla bekleniyor.

Sene başında Fatih Altaylı'nın progamına katılarak 2020 yılında bizi neler beklediğine ilişkin tahminlerde bulunan astrolog Hande Kazanova'nın iddialı sözleri tekrardan gündeme geldi.

Canlı yayında, "2019, 2020'nin fragmanıdır. Çok büyük açılımların yılı olacak. Başlangıçların yılı olacak. İnsanlar ayağa kalkacak. Jüpiter ve Satürn gezegeni kavuşacak. Bu trendlerin değişimi anlamına geliyor. Mühendislik, sivil toplumlar, iş alanları, finans sektöründe önemli adımlar atılacak" açıklamalarında bulunan Kazanova'nın tahminleri karavana olurken ortaya çıkan durum 'Koronavirüs astrologları çuvallattı' şeklinde yorumlandı.

 

 

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Yorumlar

Hakkı Teslim

Kadın haklı çıkmış daha ne desin yani?
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