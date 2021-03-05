Koronavirüs aşısında hangi ülke ne kadar aşı yaptı! O liste yayınlandı

Aralık ayında başlayan aşı programları kapsamında 111 ülkede toplam 279 milyon doz Covid-19 aşısı yaptırıldı. Ancak aşıların büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerin elinde.

Aşı uygulamalarının dörtte üçü, küresel GSYH'nin yüzde 60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede yapıldı.

ABD, Çin ve İngiltere aşılama konusunda en hızlı davranan ülkeler konumunda. Ülke nüfusuna göre de İsrail en çok aşı yapan ülkeler arasında ilk sırada.

Aşılama konusunda ülkeler arasında sipariş yarışı yaşanırken, Çin, Almanya, Rusya, ABD ve İngiltere'de üretilen aşılar dünya genelinde dağıtılıyor. Bazı ülkeler birden fazla aşı firmasıyla anlaşırken, Türkiye'de şimdiye kadar Sinovac aşısı yaygın olarak uygulandı.

Brüksel henüz aşılar geliştirme aşamasında iken birden fazla firma ile Avrupa Birliği'nin 450 milyonluk nüfusuna yetecek kadar aşı için ön sipariş anlaşmaları imzaladı.

Aşıların ilk partisi ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlandı. Ancak aşı tedariğinde anlaşmanın gerisinde kalındı.

AB şu ana kadar alması gerek aşıların ancak yüzde 70'ini alırken, yüzde 30'luk kısmında gecikme meydana geldi.

Türkiye'de bugüne kadar kaç kişi aşı yaptı?

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'de 14 Ocak günü başlatılan aşı uygulaması kapsamında 5 Mart tarihi verilerine göre en az 9 milyon 778 bin doz aşı yapıldı.

Toplam 7 milyon 456 bin kişi en az bir doz aşı alırken, yaklaşık 2 milyon 321 bin kişi de iki doz Covid-19 aşısı yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.