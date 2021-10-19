Koronavirüs aşısında domuz yağı ve plasenta mı var? Uzman isim cevapladı

Mustafa Yıldız’ın sunumu, Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın yorumlarıyla ‘Prof. Dr. Mustafa Karataş’la Güncel Konular’ programı, güncel olayları İslami bakış açısıyla Ülke TV ekranına taşımaya devam ediyor.

Programda ‘Aşının içindeki maddeler caiz mi? sorusu masaya yatırıldı. Konuyla ilgili konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Aşının içerisinde kesinlikle domuz yağı ve plasenta diye bir şey yok. Aşıda yapılan işlem çok basit, sadece insanların hayatını kurtaracak maddeler var. Dini açıdan haram olan bir madde kesinlikle değil. İnsanlar aşıyı tam bilmediği için yanlış yorumlar yapabiliyor" ifadelerine yer verdi.