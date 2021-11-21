Koronavirüs aşısı yaptırmayan hemşireden kötü haber!
Koronavirüs tedavisi gören İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Işıl Dalgın, hayatını kaybetti.
İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Işıl Dalgın'dan kötü haber geldi.
10 aylık bebeği vardı
Dalgın, koronavirüs belirtisi gösterince PCR test yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve tedavisine evde başlayan Işıl Dalgın, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 15 gündür hastanede tedavi gören hemşire Dalgın, bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık da bir bebeği olan hemşirenin, koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
Işıl Dalgın'ın ölüm haberini, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan tarafından duyuruldu:
"Değerli çalışma arkadaşımız, Seka Devlet Hastanesi eski sorumlu hemşiremiz Işıl Dalgını kaybettik. Merhumeye Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim."