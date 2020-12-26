Türkiye, koronavirüs aşıları için BioNTech ile anlaşma sağladı. BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin vatandaşların merak ettiği yan etkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüs aşısını yan etkisi var mı?

Koronavirüs aşısı yan etkisi nedir? | Koronavirüs aşısı alerji yapar mı?

BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin aşının şu ana kadar 1,5 milyon kişiye yapıldığını, bu aşılarda yan etki olarak baş ağrısı, kol ağrısı, biraz yorgunluk ve bazen ateş görüldüğünü ancak bunların bir iki gün içinde gittiğini anlattı.

Şahin, "Aşının yan etkisi olarak nadir olarak alerji olabilir. Alerji ilk 30 dakikada olabiliyor. O yüzden aşı yapıldıktan sonra 30 dakika sağlık personelinin yanında bulunması gerekiyor. En mühim yan etkisi bu olabilir. 50 bin kişide bir olabilir" dedi.