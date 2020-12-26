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Sağlık Koronavirüs aşısı yan etkisi nedir? | Koronavirüs aşısı alerji yapar mı?
Sağlık

Koronavirüs aşısı yan etkisi nedir? | Koronavirüs aşısı alerji yapar mı?

Koronavirüs aşısı kimlere alerji yapar? | Koronavirüs salgınında aşı en önemli umut. Türkiye hem Sinovac hem de BioNTech aşısını uygulayacak. Aşılar uygulanmaya henüz başlamadı. Ocak ayı başında sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstüne ve riskli alanlarda çalışanlara aşı yapılmaya başlanacak. Vatandaşlar aşılar gelmeden önce hangi yan etkilerinin olabileceğini araştırıyor. Peki, Alman aşısı alerji yapar m? | Alman aşısı yan etkisi var mı? | Aşıların yan etkileri tehlikeli mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 19:47:00 -
Koronavirüs aşısı yan etkisi nedir? | Koronavirüs aşısı alerji yapar mı?

Türkiye, koronavirüs aşıları için BioNTech ile anlaşma sağladı. BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin vatandaşların merak ettiği yan etkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüs aşısını yan etkisi var mı?

Koronavirüs aşısı yan etkisi nedir? | Koronavirüs aşısı alerji yapar mı?

BioNTech kurucu ortağı Uğur Şahin aşının şu ana kadar 1,5 milyon kişiye yapıldığını, bu aşılarda yan etki olarak baş ağrısı, kol ağrısı, biraz yorgunluk ve bazen ateş görüldüğünü ancak bunların bir iki gün içinde gittiğini anlattı.

Şahin, "Aşının yan etkisi olarak nadir olarak alerji olabilir. Alerji ilk 30 dakikada olabiliyor. O yüzden aşı yapıldıktan sonra 30 dakika sağlık personelinin yanında bulunması gerekiyor. En mühim yan etkisi bu olabilir. 50 bin kişide bir olabilir" dedi.

Koronavirüs ne zaman bitecek? Uğur Şahin koronavirüs ne zaman biter?
Koronavirüs ne zaman bitecek? Uğur Şahin koronavirüs ne zaman biter?

Sağlık

Koronavirüs ne zaman bitecek? Uğur Şahin koronavirüs ne zaman biter?

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