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Sağlık Koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı
Sağlık

Koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Sakarya'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 10:16:00 -
Koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, kentte ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ve hastane başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis'e uygulandı.

Sağlık görevlilerince aşı yapılmasının ardından açıklamada bulunan Öğütlü, aşının güvenilirliğinin ispatlandığını ve bütün güvenlik testlerinden geçtiğini söyledi.

Aşının, Türkiye'deki etkinliğinin yüzde 92,5 seviyelerinde olduğuna işaret eden Öğütlü, ağır ve orta enfeksiyonlarda yüzde 100 koruma sağladığını kaydetti.

Öğütlü, aşının koruyuculuğundan bahsederek, "Bundan sonra, riskli gruptaki hastalarımızı yüzde 100 koruyacağız manasına geliyor. Şu anda aşı olmak bir vatandaşlık görevi gibi gözüküyor. Hepimizin aşı olacağına inanıyorum. İlk önce sağlık çalışanlarımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Öğütlü, aşı uygulamasına öncülük etmek adına dekan Karabay ve başhekim Halis ile ilk aşıyı olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, dünyada aşılamayı en kısa sürede tamamlayan ülkelerden birisi olacağını belirten Öğütlü, tüm hastanelerde ve sağlık tesislerinde aşılamanın yapılacağını, buna yönelik planlamanın yapıldığını sözlerine ekledi.

"Aşı olmak Kovid-19'a karşı en önemli önlemlerden biri"

Dekan Prof. Dr. Karabay da aşı olmanın Kovid-19'a karşı en önemli önlemlerden biri olduğunu vurguladı.

Salgının önüne geçebilmek için toplum düzeyinde bağışıklığın olması gerektiğinin altını çizen Karabay, bunu sağlamanın en ucuz, kolay ve risksiz yolunun da aşılama olduğunu ifade etti.

Başhekim Doç. Dr. Halis de aşılamanın tüm ülke ve dünyada başarılı olması temennisinde bulundu.

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