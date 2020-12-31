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Sağlık Koronavirüs aşısı olunmalı mı? | Koronavirüs aşısı olmak güvenli mi?
Sağlık

Koronavirüs aşısı olunmalı mı? | Koronavirüs aşısı olmak güvenli mi?

Korana aşısı zorunlu mu olacak? | Türkiye aşı kültürü gelişmiş ülkelerden biri. Bebeklik çağı aşıları konusunda ebeveynler hekimlerin tavsiyelerini dinliyor. Çocuğuna aşı yaptırmayanların sayısı bir hayli az. Ancak koronavirüs salgınında vatandaşların aşı konusunda akılları karışmış durumda. Uzmanlar bunun aşı karşıtlığı olmadığını aksine kafa karışıklığı olduğu belirtiyor. Peki, koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı? | Koronavirüs aşısı yaptırmak güvenli mi? | Koronavirüs aşısı yapılmadan salgın bitmez mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:34:00 -
Koronavirüs aşısı olunmalı mı? | Koronavirüs aşısı olmak güvenli mi?

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından pek çok ülkede olduğu gibi kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda da yetkililer, uzmanlar sık sık tavsiyede bulunuyor.

Mart ayından bu yana ülkemizde 20.642 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Bilim insanları salgının sona ermesi için toplumların en az yüzde 60’ının aşılanması gerektiğini belirtiyor. Pek çok ülkede aşılama çalışmaları başladı. Türkiye’ye ilk olarak Sinovac aşısı getirildi. 14 günlük analizlerden sonra aşılar uygulanmaya başlayacak. Ayrıca ocak ayı içerisinde Alman aşısının da teslim edilmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler yaşanırken milyonlarca kişi aşı olup olmama konusunda kararsızlık yaşıyor. Kimi ise Çin aşısı mı Alman aşısı mı olunmasının daha iyi olacağını araştırıyor. Bilim insanları ise Faz 3 çalışma sonuçları açıklanana, güvenliği bilinen her aşının gönül rahatlığıyla olunması gerektiğini ifade ediyor.

Koronavirüs aşısı olunmalı mı? | Koronavirüs aşısı olmak güvenli mi?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, "Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklama sonucunda inaktif koronavirüs aşısının başarı oranının yüzde 91 ve güvenilirliğinin de oldukça yüksek olduğu bildirildi. Aşıdan korkmayalım ve koronavirüs aşısını da mutlaka olalım. Öncelikle sağlık çalışanları olmak üzere, risk grubundakiler, 65 yaşın üzerindekiler aşı geldikçe aşıya ulaşmak için çaba harcasın. Aşının yan etkileri oldukça az, en fazla görülen yan etki kolda ağrı. Halkımızın büyük bir çoğunluğu aşılanırsa pandemiyi yenmemiz mümkün olacaktır” dedi.

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