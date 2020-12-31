Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından pek çok ülkede olduğu gibi kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda da yetkililer, uzmanlar sık sık tavsiyede bulunuyor.

Mart ayından bu yana ülkemizde 20.642 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Bilim insanları salgının sona ermesi için toplumların en az yüzde 60’ının aşılanması gerektiğini belirtiyor. Pek çok ülkede aşılama çalışmaları başladı. Türkiye’ye ilk olarak Sinovac aşısı getirildi. 14 günlük analizlerden sonra aşılar uygulanmaya başlayacak. Ayrıca ocak ayı içerisinde Alman aşısının da teslim edilmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler yaşanırken milyonlarca kişi aşı olup olmama konusunda kararsızlık yaşıyor. Kimi ise Çin aşısı mı Alman aşısı mı olunmasının daha iyi olacağını araştırıyor. Bilim insanları ise Faz 3 çalışma sonuçları açıklanana, güvenliği bilinen her aşının gönül rahatlığıyla olunması gerektiğini ifade ediyor.

Koronavirüs aşısı olunmalı mı? | Koronavirüs aşısı olmak güvenli mi?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, "Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklama sonucunda inaktif koronavirüs aşısının başarı oranının yüzde 91 ve güvenilirliğinin de oldukça yüksek olduğu bildirildi. Aşıdan korkmayalım ve koronavirüs aşısını da mutlaka olalım. Öncelikle sağlık çalışanları olmak üzere, risk grubundakiler, 65 yaşın üzerindekiler aşı geldikçe aşıya ulaşmak için çaba harcasın. Aşının yan etkileri oldukça az, en fazla görülen yan etki kolda ağrı. Halkımızın büyük bir çoğunluğu aşılanırsa pandemiyi yenmemiz mümkün olacaktır” dedi.