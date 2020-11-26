Kimlere koronavirüs aşısı ücretsiz yapılacak? | Son bir yıldırı dünyadaki en önemli gündem maddesi hiç kuşkusuz koronavirüs salgını. Dünyanın dört bir yanında salgın sebebiyle her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Kuzey Yarım Küre’de havaların soğumasıyla birlikte vakaların artışı hızlandı. Ülkemizde bir günde 28 bin 354 yeni vaka tespit edildi. Hal böyle olunca milyonlarca kişi ‘Aşı ne zaman yapılacak?’ sorusunu araştırmaya başladı. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşını ne kadar olacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşısı fiyatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, aralık ayında hastalanma riski yüksek gruplara aşının yapılmaya başlayacağını ve bu kişilerden ücret alınmayacağını vurguladı.

Koca, “Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bir engel çıkmazsa sağlık personelimizden başlayarak, Bilim Kurulumuzun belirleyeceği algoritma ile risk gruplarını kademeli olarak aşılamayı planlıyoruz" dedi.

Koca, “İnaktif aşılar, mRNA aşısı, protein ve vektör aşıları şeklinde aşılar var. Bu dönemde Sinovac dediğimiz inaktif aşıyla ilgili diyaloglarımız devam ediyor. Bununla ilgili bir sözleşme yapıldı. Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı. Yani sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere ama 20 milyonu hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. Şubat ayında da asgari 10 milyon olmak üzere toplam 50 milyon doz için sözleşme imzalandı.Diğer mRNA aşısı için de aralık ayında bir milyon, devamında da yine benzer şekilde, takvimi daha netleşmedi, 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla hızla başlayalım istiyoruz. O nedenle şu an için sözleşmeye bağlanan 50 milyon aşı için muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimine başlanabilir bir aksilik olmazsa” dedi.

Yerli aşı çalışmaları hakkında da konuşan Bakan Koca, “Biliyorsunuz 16 aşımız var. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan 4 aşımız var. Bir tanesi faz çalışmasına geçti, 44 gönüllü vatandaşımıza da yapıldı. Herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında faz-3 çalışması ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi ümit ediyorum. Diğer aşıları da yakından takip ediyoruz. Yani yerli aşılarımız sadece bir değil, birden fazla aşı olacak. Muhtemelen nisan ayında kullanıma geçmiş olacağız” dedi.

Koca risk grubundakilerin aşılanmasının ardından bir üst limit belirleneceğini ve vatandaşların eczanelerden de aşılara ulaşabileceğini belirtti.