Koronavirüs aşı randevu ekranı | Türkiye’de koronavirüs aşılama çalışmaları başladı. Türkiye’ye geldikten sonra Sağlık Bakanlığınca testlere tabi tutulan aşılar onaylandı. Aşının onay almasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bazılarına aşı yapıldı. Peki, koronavirüs aşı randevusu nereden alınacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? | Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü söyledi. Koca, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizerken, "Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk, “Herkese aşılarını günleri geldiğinde yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü şu anda ciddi bir pandemi sürecindeyiz. Pandemiyi durdurmanın aşıdan başka yolu yok" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Aşıda tedirgin olacak, korkacak, enjeksiyon, iğnenin dışında herhangi bir şey olmadığının altını çizelim. Aşının güvenli olduğunu, güvenlik yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığını, korumasının, etkinliğinin yüksek olduğunu düşündüğümüzde en kısa sürede hepimizin aşılanmasının en doğru yaklaşım olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Koronavirüs aşıları öncelikle sağlık çalışanlarına ardından da 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacak. Aşı için vatandaşların randevu alması gerekecek. Şimdilik randevu oluşturma işlemi açık değil. Ancak randevuların MHRS üzerinden alınması bekleniyor. Ayrıca aşı randevuları için HRS sistemine üniversite ve özel hastanelerinde dahil edilmesi bekleniyor. Aşılar için hastanelerde özel odalar oluşturulmaya başlandı. Söz konusu alanlarda aşılar poliklinik saatleri içerisinde ve sonrasında da yapılacak. Poliklinik randevuları sebebiyle kalabalık oluşmaması için aşı randevularını genellikle 17.00-24.00 saatleri arasında oluşturulması bekleniyor. Randevuların açılacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.