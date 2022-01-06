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Yaşam Koronavirüs aşısı için 13 saatlik yol katetti
Yaşam

Koronavirüs aşısı için 13 saatlik yol katetti

İngiltere'de bir anne, 9 yaşındaki kızının Covid-19 aşısı olabilmesi için kızıyla birlikte İtalya'ya 13 saatlik araç yolculuğu yaptı. İngiltere'de 12 yaş altı çocuklar aşı yapılmadığı için, 9 yaşındaki kız İtalya'da aşı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 08:01:00 -
Koronavirüs aşısı için 13 saatlik yol katetti

İngiltere'nin Kent kontluğundaki Maidstone kentinde yaşayan Alice Columbo, İngiltere'de 12 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısı yapılmadığı için 9 yaşındaki İtalyan vatandaşlığı bulunan kızını da alarak İtalya'ya gitti.

Kızını, "dünyadaki en değerli şey" olarak nitelendiren Columbo, onu Covid-19'dan korumak için her şeyi yapabileceğini ifade etti.

Kızının uzun süredir Covid-19'a yakalanmasından endişeli ettiğini de sözlerine ekleyen Columbo, "Hakkında çok az şey bildiğimiz virüse, hastalık şansı vermek yerine hakkında az bilgiye sahip olduğumuz aşıyı riske atıyorum" dedi. Columbo ayrıca, çocuklarına aşı yaptıramayan aileler için "inanılmaz derecede üzgün" olduğunu da belirtti.

İspanya, Almanya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri son zamanlarda 5-11 yaş arası çocukları Covid-19’a karşı aşılamaya başlamıştı.

İngiltere'nin ise henüz ilkokul çağındaki çocuklara aşı yapmakla ilgili herhangi bir karar vermediği öğrenilirken, ülkede 5-11 yaş arasındaki çocukların Covid-19 nedeniyle ciddi bir hastalık geçirme şanslarının düşük olduğu belirtildi.

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