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Korona Virüs Koronavirüs aşılarının yapılacağı odalar ilk kez görüntülendi
Korona Virüs

Koronavirüs aşılarının yapılacağı odalar ilk kez görüntülendi

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede belirttiği kuralların uygulandığı koronavirüs aşılama odaları ilk kez görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:22:00 -
Koronavirüs aşılarının yapılacağı odalar ilk kez görüntülendi

Sağlık Bakanlığı, 81 ile koronavirüs aşı uygulamasıyla ilgili resmi yazı gönderdi. Söz konusu yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmasının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ile aşılamanın nasıl yapılacağı açıklanırken; bunun yanı sıra her hastaneye bir aşı odasının kurulması istendi. CNN Türk’ten Duygu Ayaz Bayram, Ankara Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek söz konusu aşı odalarından görüntüler paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre tüm aşı odalarında bir lavabo bulunma zorunluluğu bulunuyor. Hastanelerin kapasitesine göre sayısı belirlenecek olan aşı odalarına aşı uygulanacak olan kişiler teker teker alınacak. Odada aynı anda aşı uygulanacak iki kişi olmamasından hekimler sorumlu olacak ve aşılama, randevu sistemiyle gerçekleştirilecek. Aşı olmak isteyen fakat randevusu bulunmayan kişiler, doktorların uygunluk durumuna göre aşı olacak.

Söz konusu aşı odalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Rahmet Güner, “Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi yayınlandı. Bu genelgeye göre 1000 yatağın üzerindeki hastanelerde 25 aşı odasının oluşturulması planlanıyor. Biz en az bu kadar olacak şekilde bir planlama yaptık. Daha sonrasında da yer imkanımız var. Aşı odası sayısı gerekirse arttırılabilecek şekilde planlamalarımızı yürütmekteyiz.” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Randevu sistemiyle kişilerin gelmesi gerekiyor. Randevu alarak hastaneye gelenlerin hastaneye ulaştığı andan itibaren yönlendirmeleri sağlanarak aşı odalarına gelecekler. Buradaki uygulamada kişinin tek başına olması gerekiyor. 08:30'da başlayacak, akşam 24:00'e kadar devam edecek. En az 15 dakika bekleme süresi de gözönünde tutularak planlama yapılıyor. Tam rakam söylemek çok mümkün değil. Hastanedeki sağlık çalışanları için de aynı sistem geçerli. Benzer şekilde her hastanenin sağlık çalışanlarına benzer şekilde aşı ulaştırılmış olacak.

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