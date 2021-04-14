Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılama uygulamalarında belirlenen listelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşılama sırasını belirleyen listelere ek yedek liste önerisinde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısında alınan aşı randevusuna gidilmemesiyle ortaya çıkacak aşı israfıyla ilgili konuştu. Peki, koronavirüs aşı uygulamasına yedek liste mi gelecek?

Koronavirüs aşı uygulamasına yedek liste mi gelecek?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu üyeliğinde görevli Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısında alınan aşı randevusuna gidilmemesiyle ortaya çıkacak aşı israfına ilişkin önemli açıklama yaptı. Aşı israfına karşı bir öneride bulunan Prof. Dr. İlhan açıklamasında, belirlenen listelerin yanına ek liste yapılmasının doğru olacağını ifade etti.



Prof. Dr. İlhan, Türkiye'ye ithal edilerek uygulanmasına başlanılan Biontech aşısına ilişkin randevu almasına rağmen aşı yaptırmayan kişiler nedeniyle aşıların çöpe gitme ihtimalini değerlendirdi. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, gün içinde randevu alan 60 kişinin yerine 58 kişi gelmesi durumunda yedek aşı listesi oluşturulabileceğini ifade etti.



Prof. Dr. İlhan, aşıyla ilgili son dönemlerde israf edildiğine dair ortaya çıkan söylentiler hakkında da konuştu. Bir şişeden 6 doz kadar çıktığını ve bu 6 dozun planlamasının yapılmasında 6 kişi gelecek şekilde yapıldığını ifade eden Prof. Dr. İlhan, sayının belli olmasına rağmen eksik gelen kişilerde kalan dozların da aşı sıkıntısına yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. İlhan, bu duruma karşılık olarak olası israflara karşı yedek listeler yapılması gerektiği önerisinde bulundu. Prof. Dr. İlhan, şayet aşı olmak isteyen gönüllüler varsa öncelik olarak risk grubuna dahil olanların ve sonrasında da hangi yaş grubunda ise oradan yakın kişilerin çağrılabileceğini aktardı.

Prof. Dr. İlhan, aşı uygulanacak olan kişilere mutlaka aşı randevularına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Herkesin randevu tarihlerine riayet etmelerini belirten Prof. Dr. İlhan, kimsenin bu yüzden hakkının yenmemesini hem de kendi aşılarının zamanında olmalarının kendi sağlıkları açısından doğru bir davranış olduğunu ifade etti.