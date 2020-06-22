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Dünya

Koronavirüs akıllarını başlarına getirmedi! Köpek eti festivali başladı

Dünyaya koronavirüsü bela eden Çin'de, 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 05:42:00 -
Koronavirüs akıllarını başlarına getirmedi! Köpek eti festivali başladı

Çinliler, yabani hayvan pazarlarından koronavirüs salgınını dünyaya yaymalarından sonra henüz ölüm ve bulaşın önü alınamamışken, köpek eti festivalini başlattılar.

Uzmanların yeni hastalıkların yayılabileceği uyarılarına ve hayvan hakları savunucularının tepkilerine rağmen, Yulin kentindeki pazar yerine köpek eti sergilemeye başlandı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı "Liçi ve Köpek Eti" festivalinde binlerce köpek kesilerek tezgahlarda sergileniyor.

Hastalıklara yol açabilir

Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği ve sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı.

Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti.

Pazar köpek etiyle doldu

Çin'in dört bir yanından tüccarlar et pazarında köpek ve kedi satmak için Yulin şehrine giderken Li, Çin'in köpek eti ticaretini yasaklamak için yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ülkede köpek etinin 12,3 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı belirtiliyor.

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Yorumlar

Bedir

Allah sizin belanızı versin pislik yamyamlar içine sı....tınız dunyanin hala pislik yiyorsunuz
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oflu baba

SEREFSIZ CINLILER DUNYANIN SONUNU GETIRECEKSINIZ IS BELLI OLDU KOPEKLER BILE HEMCINSININ ETINI YEMEZ SIZ CINLILER KUDUZ KOPEKSINIZ CINLILER YAKINDA INSAN YEMEYE BASLARSINIZ INSALLAH BIRBIRINIZI YERSINIZDE NUFUSUNUZ YARIYA DUSER DUNYA INSANLARININ SIZDEN CEKECEGI VAR
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