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Dünya

Koronavirüs ABD'yi trilyonlarca dolar borca soktu

ABD Hazine Bakanlığı, koronavirüs salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:40:00 -
Koronavirüs ABD'yi trilyonlarca dolar borca soktu

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, borçlanma tahmininde artış olduğu ve bunun Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar, vergi ertelemeleriyle Hazine nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, Hazinenin nisan-haziran döneminde 2,9 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu borçlanmanın şubat ayında duyurulan tahminden 3,05 trilyon dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin temmuz-eylül döneminde ise 677 milyar dolar borçlanmasının beklendiği ifade edilerek, bu yılın ilk çeyreğinde 477 milyar dolar borçlandığı kaydedildi.

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