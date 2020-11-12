Koronavirüs salgını bitecek mi? | Belirsizlik insan doğasıyla pek fazla uyuşmuyor. Bu sebeple dünyanın dört bir yanında insanlar ‘Koronavirüs salgını bitecek mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın söylediği gibi dünyada şimdiye kadar bitmeyen bir salgın yok. Tedbirler alındıkça, hastalığa karşı aşı geliştirildikçe salgınlar sona eriyor. Neredeyse bir yıldır maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyanlar sürecin 2021’de bitip bitmeyeceğini merak ediyor. Koronavirüs salgını ne zaman biter?

Koronavirüs 2021'de bitti mi? | Koronavirüs ne zaman biter?

Elbette salgının ne zaman biteceğine dair net bir tarih yok. Aşı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Uzmanlar bu konuda tünelin sonundaki ışığın görüldüğünü söylemeye başladı. BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla birlikte bilim insanlarının pek çoğu salgının 2021'de sona erebileceğini belirtiyor. Tabi ki temkinli olan ve aşılama süreci ve bağışıklık kazanmayı göz önünde bulunduranlar 2022 sonuna kadar salgının gücünün düşebileceğini ancak maske-mesafe-hijyen kurallarının süreceğini belirtiyor.

Koronavirüs aşısı bulundu mu?

Ülkemizde üç aşının faz 3 çalışmaları yapılıyor. Çin’in aşısının denekler üzerindeki çalışması sürüyor. Söz konusu aşının Brezilya’da askıya alındığı, bazı yan etkileri ortaya çıktığı biliniyor. Yerli aşımızda da denekler üzerinde çalışmalar sürüyor.

Türkiye’de de faz 3 çalışmaları süren bir diğer aşı ise ABD-Alman yapımı… BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğunun açıklanması yüzleri güldürdü. Aşının ocak ayı başında ülkemizde uygulanmaya başlaması umuluyor.

Koronavirüs aşısını bulan Türkler kim?

Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Amerikan basınının manşetine taşındı.

ABD'nin en önde gelen gazetelerinden New York Times, çiftin haberini "Kovid-19'u çözmek için öne çıkan aşının arkasındaki karı-koca takımı" başlığını attı. Haberde çiftin Türkiye'den Almanya'ya yerleşme ve buradaki çalışmalarından da bahsedildi.

Türeci ve Şahin ile yapılan bir röportaja da yer verilen haberde Şahin, geliştirmekte oldukları aşıyla ilgili, "Bu Kovid döneminin bitişinin başlangıcı olabilir" ifadesini kullandı.

Çift, aşının yüzde 90 etkili olduğunun açıklanmasının ardından kendilerine Türk çayı demleyerek bu haberi kutladıklarını anlattı.

Türeci-Şahin çiftini manşetine taşıyan bir diğer ABD'li yayın kuruluşu da CNN International oldu.

CNN International, haber için "Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Türk-Alman çift" başlığını kullandı.

Çiftin yaşam ve meslek hikayelerine yer verilen haberde, "Bilim dünyası için bu aşı muazzam bir adımken, Şahin ve Türeci tıbbi başarılar dünyasının emektarları olacak" ifadelerine yer verildi.