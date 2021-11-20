Koronanın hamilelere bir etkisi daha çıktı!

Covid-19 salgınının bir etkisi daha ortaya çıktı. Japonya’daki Kindai Üniversitesi Doğu Tıbbı Araştırma Enstitüsü tarafından bin 22 hamile kadının katıldığı araştırma, her üç anne adayından birinin Covid-19 salgının uzun süreli etkileri nedeniyle psikolojik sorunlarla yüz yüze gelebileceğini ortaya koydu. Düzenlenen çevrimiçi anketin sonuçlarını, zihinsel sağlık durumunu mercek altına alan ve küresel bir ölçeğe göre değerlendiren uzmanlar, deneklerin yüzde 37,7’sine tekabül eden 385 kişide anksiyete ve depresyon benzeri bulgular gözlendiği sonucuna vardı. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Yokohama Şehir Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen benzer bir çalışmada yüzde 13,2 olarak belirlenen hamile kadınların depresyon riskinin neredeyse 3 kat artması endişeye neden oldu.