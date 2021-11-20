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Sağlık Koronanın beyne yaptığı etki korkunç
Sağlık

Koronanın beyne yaptığı etki korkunç

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Uludüz, “Covid-19, kişilerin beyinlerinde ve beyni besleyen kan damarlarında yüksek düzeyde iltihaplanmaya yol açar. Bu da bilişsel hasara neden olabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 11:14:00 -
Koronanın beyne yaptığı etki korkunç

 

Covid-19 geçiren hastaların bir kısmı, Alzheimer benzeri beyin sisi deneyimliyor. Hatta araştırmalar Covid-19 geçiren kişilerin beyin hacminin küçülebildiğini gösteriyor. Unutkanlık, kısa süreli hafıza kaybı, kafa karışıklığı, net düşünememe, konsantre olamama, uyku problemleri, baş ağrıları, konuşmada ve günlük kelimeleri bulmada zorluk ve depresif ruh halleri gibi şikayetler enfekte olan kişilerde oldukça yaygın. Beyin sisi ilk Covid-19 geçirildikten sonra aylarca devam edebiliyor ve uzun vadede bunama riskini de arttırabiliyor.

Koku problemi yaşayan kişilerde beyinde küçülme daha fazla olabiliyor

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19'un Alzheimer benzeri unutkanlık belirtilerine yol açmasının başlıca nedeninin bağışıklık tepkisi olduğunu söyledi. "Covid-19'un yol açtığı yoğun bağışıklık aktivitesi, kişilerin beyinlerinde ve beyni besleyen kan damarlarında yüksek düzeyde iltihaplanmaya yol açar. Bu da bilişsel hasara neden olabilir. Ayrıca, antikorların yanlışlıkla sinir hücrelerine saldırması, yani otoimmün reaksiyon da gelişebilir. Bu gibi bağışıklık tepkileriyle hasar görmüş olan sinirler, yanlış sinyaller gönderdiğinde beyin sisine ek olarak karıncalanma veya uyuşma belirtileri dahi ortaya çıkarabilir. Yoğun bakım ünitesinde kalma ve travma sonrası stres bozukluğu da Covid-19 kaynaklı bilişsel düşüşe katkı sağlayan faktörlerdir." diyen Uludüz, "Son yapılan çalışmalar ise şunu söylüyor: Covid sırasında koku problemi yaşayan kişilerde beyinde küçülme daha fazla olabiliyor. Virüs koku siniri yolu ile beyne ulaştığında koku sinirinin aldığı yol boyunca temporal ve frontal beyin bölgelerine zarar veriyor, bu bölgeler hafıza gibi bilişsel işlevler için önemli bölgelerdir" ifadelerini kullandı.

 

 

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