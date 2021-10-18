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Dünya Koronadan ölmüştü... Dikkat çeken aşı detayı
Dünya

Koronadan ölmüştü... Dikkat çeken aşı detayı

ABD’nin ilk siyahi Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçen Colin Powell, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Powel’in ölümünü ilginç kılan ise, koronavirüsten korunmak amacıyla 3 doz aşı olması.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 22:47:00 -
Koronadan ölmüştü... Dikkat çeken aşı detayı

 yeniakit  Ankara 

ABD’nin ilk siyahi Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçen Colin Powell, koronavirüsten dolayı 84 yaşında hayatını kaybetti. Powell’ın ölüm haberini kamuoyuna duyuran ailesi, ABD’nin ilk siyahi Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ilk siyahi olan Colin Powell'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Önemli ve sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik" diyen ailesi, sonunda hayatına mal olan Covid-19'a karşı aşılarının tam olduğunu, en son 3’üncü doz Biontech aşısını da yaptırdığını duyurdu.

ABD’nin ilk siyahi Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı

Colin Powell, 1989-93 yılları arasında ABD Genelkurmay Başkanı, 2001-05 yılları arasında da dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Powel, ABD tarihinde bu görevlere getirilen ilk siyah olarak tarihe geçmişti.

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