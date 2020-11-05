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Dünya Koronadan ölen aday, ABD'de meclise girdi
Dünya

Koronadan ölen aday, ABD'de meclise girdi

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde, geçen ay koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren Cumhuriyetçi aday David Andahl, Eyalet Meclisi üyeliğine seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 07:55:00 -
Koronadan ölen aday, ABD'de meclise girdi

"The Hill" internet sitesindeki habere göre David Andahl, federal başkanlık ve kongre seçimleriyle yürütülen Kuzey Dakota Eyalet Meclisi seçimlerinde, 8. bölgede oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak seçimden galip çıktı.

Seçimde, aynı seçim bölgesinde diğer Cumhuriyetçi Partili aday Dave Nehring ise oyların yüzde 40'ını kazanarak Meclise girdi.

Andahl, seçim kampanyası çalışmalarında geçen ay Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybetmişti.

Adayın ölümü, posta yoluyla oy kullanma işlemi başladıktan sonra gerçekleştiği için adı, oy pusulasından çıkarılmamıştı.

Eyalet yasalarına göre, seçmenler yeni bir özel seçim talep etmezse, Cumhuriyetçi Parti Eyalet Komitesi, ölen adayın yerine bir meclis üyesi belirleyecek.

Kuzey Dakota eyaleti, son dönemde Kovid-19 salgınının yeniden tırmanışa geçmesinden en fazla etkilenen eyaletlerden biri olmuştu. 762 bin nüfuslu eyalette, kasım başında 8 bin 440 yeni vakaya rastlanmıştı.

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