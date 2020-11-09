Koronavirüsten korunmak için ne içilmeli? | Dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüsten korunmanın en etkili yolu maske, mesafe ve hijyen. Ayrıca bu hastalığa yenik düşmemek içinse güçlü bir bağışıklık sisteminin olmasının şart olduğu belirtiliyor. Milyonlarca kişi koronavirüsten bitkisel yollarla korunmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, İbrahim Saraçoğlu’nun koronavirüs kürü var mı?

Koronadan korunmak için ne yenmeli İbrahim Saraçoğlu

Koranavirüs salgınında neredeyse bir sene geride kalmak üzere. Salgına karşın halen etkili bir ilaç ve aşı bulunmadı. Tüm dünya salgının bitmesini bekliyor. Bu arada vatandaşlar salgından korunmak için ne yiyip ne içmeleri gerektiğini de araştırıyor.

A Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu koronavirüse karşı kullanılabilecek bitkilerden söz etti.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, “Kekiğin içerisinde uçucu yağlar var. Antiviral ve antibakteriyel anlamında çok etkili. Sadece kekik değil, adaçayı, karabaş, nane var. Bütün bunlar uçucu yağ içeren baharat türleridir. Bunlardan hat safhada faydalanabiliyoruz. Kekiğin hem çayını içebilirsiniz, hem yağını kullanabilirsiniz yağını doğrudan kullanamazsınız. Dilinize ağzınıza damlatırsanız irite eder, tahriş eder. Dolayısıyla sıcak suyun içine damalatacaksınız hemen buharlaşmaya başlar. Bulunduğunuz ortamı dezenfekte eder. Su sıcak dursun diye altında mum da yakabilirsiniz. Lavanta yağı da dökebilirsiniz, lavanta artı kekik bir aromada oluşturabilir. Sadece lavanta da olabilir, sadece karabaşla da yapabilirsiniz” dedi.

Saraçoğlu, “Adaçayı, ebegümeci 1'e 3 oranında 6 gram adaçayı ile 2 gram ebegümecini karıştıracaksınız. Bunu 7-8 dakika kaynatacaksınız. Ondan sonra ılımaya bırakıyorsunuz. Ilındıktan sonra süzün ve sonra gargara yapacaksınız. Bu bütün gün size yetecektir” diye konuştu.