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Yaşam Korona yasakları ne zaman bitecek? Korona yasakları kalkar mı?
Yaşam

Korona yasakları ne zaman bitecek? Korona yasakları kalkar mı?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde bir yılı aşkın süredir kimi zaman artırılan tedbirler uygulanıyor. Son olarak 17 Mayıs’ta 17 günlük tam kapanma sona erdi. Vatandaşlar normalleşme takviminin ne zaman açıklanacağını, yasakların ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Peki, normalleşme takvimi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:34:00 -
Korona yasakları ne zaman bitecek? Korona yasakları kalkar mı?

Koronavirüs salgınında maske, mesafe ve hijyen son derece önemli. Bu sebeple salgının başından bu yana sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlarla ilgili tedbirler uygulanıyor. Vatandaşlar normalleşme takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, yasaklar tamamen kalkacak mı?

Korona yasakları ne zaman bitecek? Korona yasakları kalkar mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamalarda kademeli bir normalleşme dönemi yaşanacağını belirtti. 17 Mayıs’ta tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi yayımladı. Genelgeye göz atıldığında kararların 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde geçerli olduğunu, sonrasında ise revize edileceği anlaşılıyor. Genelgede şu ifadeler yer alıyor:

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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