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Yaşam Korona yasakları gelir mi? Hangi ülkeler yeniden kapanmaya gitti?
Yaşam

Korona yasakları gelir mi? Hangi ülkeler yeniden kapanmaya gitti?

Koronavirüs yasakları başlayacak mı? Dünya Sağlık Örgütü son haftalarda Avrupa'da vakaların yükselişe geçtiğini duyurdu. Bazı ülkeler tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı. Peki, Türkiye'de kısıtlamalar olacak mı? Hafta sonu yasakları uygulanacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 16:18:00 -
Korona yasakları gelir mi? Hangi ülkeler yeniden kapanmaya gitti?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Salgının ilk yılında ülkemizde önemli kısıtlamalar uygulandı. Aşılamada gelinen noktayla birlikte 1 Temmuz 2021’de normalleşme başladı. Son dönemde ise ülkemizde vaka sayıları 30 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde Avrupa’da vakaların ciddi oranda arttığını duyurdu. Son olarak Rusya’dan bir kapanma haberi gelince pek çok kişi “Korona yasakları dönecek mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Korona yasakları gelir mi? Hangi ülkeler yeniden kapanmaya gitti?

Ülkemizde koronavirüs vakaları günlük 30 bini aştı. Artan vakaların ardından gözler kısıtlamalara çevriliyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri şimdilik bir kapanmanın yaşanmayacağının altını çiziyor.

Salgınla ilgili yeni kararların alınıp alınmayacağı ise kabine toplantısının ardından açıklanacaktır. Kabine toplantısının 25 Ekim’de yapılması bekleniyor.

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