Ülkemizde ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. ilk vakanın ardından pek çok kısıtlama kararları alındı. 2021 yılının nisan-mayıs aylarında tam kapanma yaşandı. Hafta sonu yasakları ise kademeli olarak kaldırıldı. 1 Temmuz 2021'de ise tüm yasaklar kaldırıldı. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle yasakların yine gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, koronavirüs yasakları ne zaman?

Korona yasakları gelecek mi? Hafta sonu yasakları kışın olacak mı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yasaklarla ilgili olarak değerlendirmee bulundu. İlhan, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum. Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım” dedi.