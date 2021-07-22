22 Temmuz Perşembe günü 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı. Artan vakalarla birlikte ‘Acaba kısıtlamalar yeniden başlar mı?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, korona yasakları dönecek mi?

Korona yasakları başlayacak mı? Bayramdan sonra yasaklar başlar mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde son 1,5 yıldır pek çok kısıtlama uygulandı. 17 günlük tam kapanmanın ardından vakalar 5 binlere kadar düştü. 1 Temmuz’da ise kısıtlamalar kalktı. Rehavet ise sayıların artmasına yol açıyor. Vatandaşlar rakamların 10 bine yaklaşmasının ardından kısıtlamaların dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar ise bayram sonrasında rakamların 15 binlere çıkabileceğini ön görüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın, aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz” dedi.

Koca, "Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9 bin 586 olan vaka sayısını geriletelim" ifadesini kullandı.

Kısıtlama uygulanacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor. Süreç zaman içinde şekillenecektir. Tedbir kararları alınırsa haberlerimizde yer vereceğiz.