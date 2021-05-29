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Sağlık Korona yakın temaslı karantina süresi kaç gün? Korona karantina süresi nereden nasıl öğrenilir?
Sağlık

Korona yakın temaslı karantina süresi kaç gün? Korona karantina süresi nereden nasıl öğrenilir?

Koronavirüs temaslı karantinası kaç gün uygulanıyor? Türkiye'de korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından ülkemizde hastalarının temaslılarına da karantina uygulanmaya başladı. Peki, temaslılar kaç gün karantinada kalıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 15:09:00 -
Korona yakın temaslı karantina süresi kaç gün? Korona karantina süresi nereden nasıl öğrenilir?

Türkiye’de bir yılı aşkın zamandır koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Zaman zaman tedbirler sıkılaştırılırken, kimi zaman gevşetiliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı yakın temaslı karantina süresinin uzatıldığını açıkladı. Peki, temaslı karantinası kaç gün?

Korona yakın temaslı karantina süresi kaç gün? Korona karantina süresi nereden nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların daha önce 10 gün olan karantina süresi 14 güne çıkarıldı. Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, Kovid-19 vakasıyla yakın temaslıların karantina süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı. Semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerde, PCR testinin negatif çıkması durumunda 10'uncu günden sonra karantina sonlandırılabilecek. Kişilerin birbirine mesafesinin 2 metreden az olması, 10 dakikadan uzun süre kapalı alanda ya da korunmasız temas kurulması yüksek riskli olarak kabul edilecek.

Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar tanı aldığında veya ikinci dozun 14'üncü gününden sonraki 3 ay içinde Kovid-19 vakasıyla temasının olması durumunda temaslı olarak değerlendirilecek. Bu kişilerin karantinası 7'nci gün yapılan PCR testi sonucu negatif ise sonlandırılacak.

PCR testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon süresi 14 gün olacak. Ancak en az üç gün ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde, 10'uncu günde yapılan PCR testi negatif ise izolasyon sonlandırılacak.

Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici olarak tanımlanmış varyantlarda izolasyon süresi 14 gün olacak. Bu sürenin sonunda yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda izolasyon sonlandırılacak. PCR testi pozitif olursa izolasyon süresi 20 güne uzatılacak ve 20 günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

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