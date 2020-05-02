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Sağlık

Korona virüsü yenen sağlık çalışanı tekrar görevine başladı

Amasya’da korona virüsü yenen sağlık çalışanı görevine tekrar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:06:05 -
Korona virüsü yenen sağlık çalışanı tekrar görevine başladı

Amasya’da korona virüsü yenen sağlık çalışanı görevine tekrar başladı.


Amasya’da çalıştığı hastanede korona virüs teşhisi konulan 55 yaşındaki Şenol Erboğa, gördüğü tedavi sonucu iyileşerek tekrar görevine döndü. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun da sağlık çalışanını telefonla arayarak hem geçmiş olsun diledi hem de tekrar görevine döndüğü için tebrik etti. Galip Uzun, ”Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah’a şükürler olsun. İnanıyoruz ki, her gün bir önceki günden iyi olacak” dedi.


Geçtiğimiz günlerde, Şenol Erboğa çalıştığı ve iyileştiği hastaneden, meslektaşları eşliğinde alkışlarla taburcu edilmişti.

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