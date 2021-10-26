Korona virüsü en çok yaşlıları hedef alıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), grip mevsiminin Avrupa ülkelerinde özellikle yaşlılar için ağır geçebileceği uyarısında bulundu.

ECDC'den yapılan açıklamaya göre, AB ülkelerinin çoğunda grip vakaları henüz düşük seyrediyor. Ancak Hırvatistan gibi bazı ülkelerde grip virüsünün yayılımı mevsim ortalamalarının üzerinde görülüyor.

ECDC yetkilileri, Avrupa ülkelerinde görülen ve gribe neden olan "H3N2" kodlu influenza virüsü alt türünün özellikle yaşlı kesimi etkilediğini bildirdi.

ECDC grip programı sorumlusu Pasi Penttinen, "H3N2 alt türünün neden olduğu vakaların mevsime göre erken tespit edilmesi, yaklaşan grip mevsiminin ağır geçebileceğini gösteriyor." ifadesini kulandı.

Penttinen, "Kovid-19 salgını sırasında grip vakalarında aşırı artış olması, özellikle yaşlılar ve zayıf bağışıklığa sahip kişiler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu durum Kovid-19 nedeniyle zaten zorluk çeken sağlık sistemleri üzerine ilave yük bindirebilir. Bu nedenle gerekli tedbirleri almalı ve risk altındaki kişileri korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinde geçen yılki grip mevsiminde grip vakalarında yüzde 99 düşüş kaydedilmişti. Geçiş mevsimlerinde de benzer şekilde düşük vaka sayıları görülmüştü.

ECDC yetkilileri, Kovid-19 salgınında kalabalıklardan kaçınma ve hijyen gibi ilaç kullanılmayan müdahalelerin sadece Kovid-19 virüsünün değil grip virüslerinin de yayılmasını engellemede etkili olduğunu ayrıca grip aşısının da hastalığın ağır geçirilmesini önlediğini bildirdi.

ECDC'nin verilerine göre, her yıl nüfusun yüzde 20'sine grip virüsü bulaşıyor, virüs kapan her 4 kişiden birinde hastalık belirtileri görülüyor.