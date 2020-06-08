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Aktüel

Korona virüsten ölen genç mühendis toprağa verildi

Korona virüs sebebiyle bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İnegöllü genç mühendis Muhammet Taha Kaygusuz (37) gözyaşları arasında bugün toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:03:32 -
Korona virüsten ölen genç mühendis toprağa verildi

Korona virüs sebebiyle bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İnegöllü genç mühendis Muhammet Taha Kaygusuz (37) gözyaşları arasında bugün toprağa verildi.


İnegöl’de oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz’un, bir süre önce yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. İstanbul’da tedavi gören Kaygusuz durumu ağırlaşınca İstanbul Çapa hastanesi yoğun bakım ünitesinde kaldırıldı. 16 gün tedavi gören genç mühendis dün hayatını kaybetti. Son çektiği videoda herkesten dua isteyen Muhammet Taha Kaygusuz İstanbul Başakşehir’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

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