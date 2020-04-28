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Aktüel

Korona virüs sürecinde sebze fidelerini dikme dönemi

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Malatya’da sebze fidelerinin dikme dönemi başlarken, fiyatın geçen yıla göre hemen hemen aynı olduğu belirtildi.

2020-04-28 12:26:00 -
Korona virüs sürecinde sebze fidelerini dikme dönemi

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Malatya’da sebze fidelerinin dikme dönemi başlarken, fiyatın geçen yıla göre hemen hemen aynı olduğu belirtildi.


Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Konak Mahallesi’nde fide satan Hayrullah Arıcı, sebze fide satışlarına geçen pazartesi gününden itibaren başladıklarını ifade edip, fiyatın geçen yıla göre hemen hemen aynı olduğu dile getirdi.


Domates, Biber ve Patlıcan gibi fidelerin 10 civarında bulunduğu destesinin 4-5 TL’den, naylon içinde bulunan topraklı Salatalık gibi fidelerin fiyatının da tanesinin 1 ile 1,5 TL arasında değiştiğini söyleyen fide satıcısı Hayrullah Arıcı, bugünlerde havaların serin gitmesi nedeniyle fide dikme döneminin uzun sürmesinin tahmin edildiğini kaydetti.


Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen bir yandan da ilkbaharda üretim için çalışmalar devam ederken, korona virüsün yayılmaması için alınan önlemler de üretimi biraz etkiliyor. Dışarı çıkmanın kısıtlanmasından dolayı bu yıl vatandaşın fazla fide dikim yapamayacağı tahmin ediliyor.

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