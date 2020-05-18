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Ekonomi

Korona virüs Ramazan Bayramı öncesi pastaneleri de vurdu

Mardin’de pastanelerde Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla satışların artması beklenirken korona virüsünden dolayı siparişler düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:23:05 -
Korona virüs Ramazan Bayramı öncesi pastaneleri de vurdu

Mardin’de pastanelerde Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla satışların artması beklenirken korona virüsünden dolayı siparişler düştü.


Her sene Ramazan Bayramı öncesi pastaneler yoğun sipariş alırken bu sene istenilen satış gerçekleşmedi. Malzeme maliyetlerinin artması ve müşteri sayısının azalması nedeniyle pasta, baklava ve unlu mamul imalatı yapılan pastane işletmelerinde siparişler düştü. Mardin’de bir pastanenin şube müdürü olarak görev yapan Ramazan Çiftsüren, maliyetlerin artması nedeniyle ürettikleri ürünlerde fiyat farkının meydana geldiğini söyledi. Çiftsüren, "Bayram mesaisi şu anda korona virüsü nedeniyle siparişlerde azalma var. Bütün esnafları etkilediği gibi bizi de etkiledi. Bize gelen hemen bütün ürünlerde ve malzemelerde fiyat atışı oldu. Ama biz korona virüsü süresinde hiçbir fiyat farkı yansıtmadık, aynı eski fiyattan satmaya devam ediyoruz" dedi.

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