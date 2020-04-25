  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Korona virüs nedeniyle boşalan Atakum sahilinde mimoza güzelliği

Samsun’un Atakum ilçesinde açan mimozalar sahile büyük güzellik kattı.

2020-04-25 14:55:24 -
Korona virüs nedeniyle boşalan Atakum sahilinde mimoza güzelliği

Samsun’un Atakum ilçesinde açan mimozalar sahile büyük güzellik kattı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek şehre kazandırılan Atakum sahili ilkbaharda bir başka güzel. Sahilde bulunan çiçekler baharla birlikte kendini gösterdi. Mimoza ağaçları da çiçek açtı. Mimozalar sahile büyük güzellik kattı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından boşalan sahil kenarlarında açan mimozalar doyumsuz görüntüler oluşturdu. Mimoza güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı