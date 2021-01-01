Korona vakalarının 50 bini aştığı ülkede hastaneler doldu! İngiliz hasta

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İngiltere’de hastaneler alarm veriyor...



İngiliz Independent gazetesi, İngiltere genelinde iki gün üst üste 50 binin üzerinde Kovid-19 vakasının bildirildiğini ve 5524’ü bulan hastanelerdeki Kovid-19 hastası sayısının, Nisan’daki ilk salgın dalgasından daha çok olduğunu belirtti. Habere göre, Londra’da derinleşen kriz karşısında, Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS), İngiltere’nin 4 Ocak’ta kapasite yetmemesi halinde kullanıma sokulmak üzere Excel Konferans Merkezi’nde hazırlanan Nightingale Hastanesi’ni hazırladığını kaydetti.



Son günlerde, hasta sayısının hızla artması yüzünden yatak kalmaması nedeniyle, ülkenin güneydoğusundaki hastanelerde yatan bazı hastaların başka kentlere gönderildiği de vurgulandı.



Durum olabildiğince ciddi



İngiltere genelindeki hastanelere, olası hasta nakilleri için bazı yatakları boş tutmaları talimatının verildiği de kaydediliyor. Gazeteye konuşan bir yoğun bakım uzmanı doktor da “Hastaları ülkenin diğer kesimlerine tahliye etmekten başka seçeneğimiz yok. Durum olabildiğince ciddi. Kritik bir hastayı gerçekten zorunda değilseniz, nakletmezsiniz. Ama biz hastaları nakletmek zorunda kaldık” diye konuştu.



Bir NHS Sözcüsü de “Londra’daki hastaneler, Kovid-19 bulaşı oranlarından büyük bir baskı altına giriyor. Sağlık çalışanları ellerinden geleni yapıyor, NHS Londra, kent çapında daha fazla yatak kapasitesi kazandırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.



Bu arada; İngiltere’de son 24 saatte 981 kişinin hayatını kaybetmesiyle “nisandan beri en yüksek günlük can kaybı sayısı” kaydedilmiş oldu. Ülkedeki toplam can kaybı ise 72 bin 548’e çıktı.



Almanya'da rekor kırıldı



İngiltere gibi Almanya’da da vaka rekoru kırıldı. Almanya’da son 24 saatte 32 bin 552 koronavirüs vakasının (Ülkedeki en yüksek sayı) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 719 bin 737’ye yükseldi. Son 24 saatte 964 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayı da 33 bin 71’e çıktı. Öte yandan; Fransa’da son 24 saatte 26 bin 395 vaka ve 304 ölüm tespit edildi.