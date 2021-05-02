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Korona Virüs Korona vaka sayısı düştü mü? Günlük vaka sayısı kaç? 1 Mayıs günlük korona vaka tablosu
Korona Virüs

Korona vaka sayısı düştü mü? Günlük vaka sayısı kaç? 1 Mayıs günlük korona vaka tablosu

Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Günlük vaka tablosundaki yükselişin önene geçilmesi için 17 günlük tam kapanma uygulamasına geçildi. Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı günlük korona vaka sayılarını açıkladı. 17 günlük tam kapanmanın başlamasıyla birlikte günlük korona vaka sayısı da merak edilmeye başlandı. Peki vaka sayısı bugün kaç oldu? Kaç kişinin korona testi pozitif çıktı? Korona vaka sayısı düştü mü? Günlük vaka sayısı kaç? İşte 1 Mayıs günlük korona vaka tablosu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 08:05:00 - 2021-05-02 08:05:45
Korona vaka sayısı düştü mü? Günlük vaka sayısı kaç? 1 Mayıs günlük korona vaka tablosu

1 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu. 373 can kaybı, dünkü 394 can kaybından sonra, en fazla can kaybının yaşandığı ikinci gün oldu. Son 24 saatte 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi. Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

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