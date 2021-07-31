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Gündem Korona olduktan sonra sıyırdı: Terör örgütü PKK'yı aklamak firari suç örgütü lideri Sedat Peker'e kaldı!
Gündem

Korona olduktan sonra sıyırdı: Terör örgütü PKK'yı aklamak firari suç örgütü lideri Sedat Peker'e kaldı!

Batı kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'nin emriyle video yayınlamayı bırakan firari suç örgütü lideri Sedat Peker, tweetleri iki katına çıkardı. Ailecek korona olduktan sonra sıyıran firari suç örgütü lideri Sedat Peker, ormanları ateşe veren terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 23:13:00 - 2021-07-31 23:25:06
Korona olduktan sonra sıyırdı: Terör örgütü PKK'yı aklamak firari suç örgütü lideri Sedat Peker'e kaldı!

 yeniakit.com.tr 

Ailecek korona olduktan sonra adeta sıyıran firari suç örgütü lideri Sedat Peker, terör örgütü PKK'nın yaktığı ormanları savunmaya çalıştı.

Batı kuklası Birleşik Arap Emirlikleri'nin emriyle video yayınlamayı bırakan firari suç örgütü lideri Sedat Peker, tweetleri iki katına çıkardı.

Laf cambazlığıyla terör örgütü PKK'yı aklama çabası

Terör örgütü PKK'yı aklamak için siyasi uzantısı HDP'ye atıfta bulunarak laf cambazlığı yapan Sedat Peker, sosyal medya hesabından aklama çabasına düştü.

Sosyal medyadan terör örgütü PKK şüphesini ortadan kaldırmaya çalışarak şark kurnazlığı yapan Sedat Peker, şu ifadeleri kullandı: 

"Kıymetli dostlarım, terör ile mücadele kanunları kapsamında 1 litre benzin alabilmek için dahi karakol iznine başvurulurken ayrıca da her sokak başında polis ve jandarma kontrolleri yapılırken, henüz ortada yakalanan hiçbir fail olmadığı halde bu yangınları HDP’liler çıkarıyor demek acaba hangi akıla hizmet? Ülkenin en az 20 ayrı yerinde orman yangınları var. Bir orman yangını çıkarmak için en az birkaç bidon benzin gerektiği gerçeği ortadayken kendimize şu soruyu sormamız gerekmez mi: Bu benzinleri polis kontrol noktalarından HDP’liler nasıl geçirmiş olabilirler? Yangınlar daha yeni başlamışken, hiçbir fail henüz yakalanmamışken, yangınları HDP’liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?"

Sedat Peker'den şark kurnazlığı

Sedat Peker'in, kamuoyunda "Orman yangınlarını PKK'lılar çıkarmış olabilir" şeklinde oluşan şüpheyi, ustaca "HDP'liler çıkarıyor" diye çarpıtması, büyük bir oyunun kuklası olduğunu gösterdi.

Kendiliğinden yanması mantıklı da yakılması için neden birkaç bidon benzin gerekiyor?

"Bir orman yanını çıkarmak için en az birkaç bidon benzin gerekir" diyen Sedat Peker, bu kadar benzinin temininin imkansız olduğunu iddia etti. Sedat Peker, kendiliğinden yangının çıkmış olabileceğini ima etti. O zaman soru şu: "Kendiliğinden yanması mantıklı da, birisi yakmak istediğinde niye illa birkaç bidon benzin gerekiyor ve bunların niye illa polis kontrollerinden geçirilmesi gerekiyor?"

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