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Eğitim Korona olan YKS’ye giremez mi? Korona olan YKS’ye nasıl girecek?
Eğitim

Korona olan YKS’ye giremez mi? Korona olan YKS’ye nasıl girecek?

2020 yılından itibaren ülkemizde tüm sınavlar koronavirüs salgını tedbirleriyle uygulandı. YKS öncesi ise adaylar testlerinin pozitif gelmesi durumunda ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, korona olan sınava giremez mi? Korona olan YKS’ye ayrı sınıfta mı girecek?

Yeniakit Publisher
2022-06-16 20:32:00 -
Korona olan YKS’ye giremez mi? Korona olan YKS’ye nasıl girecek?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme adımları atıldı. Salgının gölgesinde geçen iki sınavın ardından HES kodu ve maske zorunlulukları kaldırıldı. Sınav öncesinde koronavirüse yakalandığını öğrenenler ise sınava nasıl gireceklerini araştırıyor.

Korona olan YKS’ye giremez mi? Korona olan YKS’ye nasıl girecek?

Bütün bir yıl gece gündüz çalışan milyonlar 18-19 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek. YKS’ye girecek olanlar ise koronavirüs testlerinin pozitif olması durumunda ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, koronavirüs testi pozitif olan adaylarla ilgili değerlendirmede bulundu. Aygün, “Sınav günü Kovid-19 durumu olan adaylarımız olursa Sağlık Bakanlığı e-Nabız üzerinden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim ettikleri takdirde sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklardır” dedi. 

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Eğitim

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