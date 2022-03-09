Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde açık alanlarda maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. Peki, kovid-19 testi pozitif çıkarlar sınavlara alınacak mı?

Korona olan öğrenci sınavlara alınacak mı ÖSYM açıklama | Korona olanlar YKS'ye girebilecek mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, "Kovid-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" doğrultusunda gerekli önlemler alındığı ve adayların HES kodu bilgisiyle sınavlara başvuru yapmaları sağlanarak sınavların uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda HES Kodu uygulamasına son verilmesi dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara yönelik başvurularda da adaylardan HES kodu bilgisi alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınavlarda, sınav günü Kovid-19 pozitif durumu devam eden adayların, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Kovid-19 pozitif durumlarını bildirir karekodlu laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü, atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adayların, sınav binasında sadece Kovid-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır."