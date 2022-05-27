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Eğitim Korona olan LGS'ye girebilecek mi 2022 | LGS maske takmak zorunlu mu?
Eğitim

Korona olan LGS'ye girebilecek mi 2022 | LGS maske takmak zorunlu mu?

LGS’ye girecek olan 8.sınıf öğrencileri kovid-19 testlerinin pozitif çıkmaları durumunda ne yapmaları gerektiğini, sınava alınıp alınmayacaklarını merak ediyor. Peki, korona olan sınava girebiliyor mu LGS 2022?

Yeniakit Publisher
2022-05-27 00:11:00 -
Korona olan LGS'ye girebilecek mi 2022 | LGS maske takmak zorunlu mu?

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları binli rakamlarda seyrediyor. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler korona olmaları durumunda ne yapacaklarını merak ediyor. Peki, korona olan LGS’ye alınıyor mu?

Korona olan LGS'ye girebilecek mi 2022 | LGS maske takmak zorunlu mu?

2022 LGS kapsamında, kovid açıklaması yapılmadı. Ancak öncesi iki senede koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar ayrı sınıflarda sınava alındı. Bu senede testi pozitif olanların ayrı bir sınıfta sınava alınması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında bir açıklama yaparsa haberlerimizde yer vereceğiz.

Ayıca ülkemizde toplu taşıma ve hastaneler dışındaki alanlarda maske takma zorunluluğu bulunmuyor. Bu sebeple öğrencilerin sınav salonlarına girişte maske takma zorunluluğu bulunmuyor.

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LGS kaç dakika kaç soru 2022 | LGS'ye kaç gün kaldı LGS saat kaçta başlayacak?

Eğitim

LGS kaç dakika kaç soru 2022 | LGS'ye kaç gün kaldı LGS saat kaçta başlayacak?

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