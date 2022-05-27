Koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları binli rakamlarda seyrediyor. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler korona olmaları durumunda ne yapacaklarını merak ediyor. Peki, korona olan LGS’ye alınıyor mu?

Korona olan LGS'ye girebilecek mi 2022 | LGS maske takmak zorunlu mu?

2022 LGS kapsamında, kovid açıklaması yapılmadı. Ancak öncesi iki senede koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar ayrı sınıflarda sınava alındı. Bu senede testi pozitif olanların ayrı bir sınıfta sınava alınması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında bir açıklama yaparsa haberlerimizde yer vereceğiz.

Ayıca ülkemizde toplu taşıma ve hastaneler dışındaki alanlarda maske takma zorunluluğu bulunmuyor. Bu sebeple öğrencilerin sınav salonlarına girişte maske takma zorunluluğu bulunmuyor.