2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgına karşı mücadele devam ediyor. Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından gözler etkili bir aşı ve ilacın bulunmasına çevrildi. Dünya genelinde pek çok aşı kullanım onayı aldı. Ülkemiz ise 30 Aralık’ta Çin’de üretilen CoronaVac aşısından 3 milyon doz getirdi. Aşılar 14 gün boyunca testlerden geçirildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi.

Acil kullanım onayının ardından önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı. 14 Ocak Perşembe günü ise 81 ilde sağlık çalışanlarının aşılanmaları başladı. Peki, koronavirüs aşısı kaç doz?

Korona ikinci aşıları ne zaman?

Koronavirüs aşısı olanlar ya da olacak kişiler ikinci dozun kaçar gün arayla yapılacağını merak ediyor. Koronavirüs aşıları ülkemizde 28 gün arayla yapılacak. İki doz da aynı aşı olacak. İngiltere ve bazı ülkelerde olduğu gibi birinci ve ikinci doz aşılar farklı markalara ait olmayacak.

Ülkemizde aşıların dozları 28 gün arayla yapılacak. Bunun sebebi ise aşıların 28 günde vücutta daha yüksek oranda antikor oluşturduğunun kanıtlanması olarak ifade edildi.