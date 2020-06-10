Korona hastalarına LGS’de özel sınıf

Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesinde Bölge Sınav Yürütme Komisyonları ve Bina Sınav Komisyonları tarafından sınavın yapılacağı okul ile ilgili alınması gereken önlemler, sınavdan önce alınması gereken önlemler ve sınav sırasında alınması gereken önlemler açık açık anlatıldı.

Sınav öncesi ve sonrası

Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliğinin su ve deterjanla yapılması gerektiği vurgulanırken, “Sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, sıralar, masa yüzeyleri, merdiven trabzanları gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Okul tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu ile temizlik yapılan alanlar mutlaka havalandırılmalıdır. Bina Sınav Komisyonu yardımcıları, salon başkanları, gözetmenler ve yedek gözetmenlerle yapacağı toplantıda, bütün sınav görevlilerinin sosyal mesafe kuralına uyarak oturmalarını ve tıbbi maske takmalarını sağlamalıdır. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak KOVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi vermelidir. Su içmek isteyen kişiler kurallara uygun olarak çıkarmalı, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön yüzüne asla dokunmamalıdır. Maskeler yine kenarlarda bulunan lastiklerinden tutularak takılmalı ve sonrasında eller el antiseptiği ile ovalanmalı” uyarıları yapıldı.

Ayrı bir salonda sınav

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan kişilerin sınav görevlisi olamayacağı, hastalığı geçirenler için ayrı bir sınıf açılacağı da anlatılan genelgede, şu bilgiler yer aldı: “Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayetleri olanlar, son 14 gün içerisinde kesin kovid 19 vakası ile teması olan adaylar giriş katında bulunan ayrı bir salonda (kesin Kovid-19 olan adaylar için ayrılmış salondan farklı bir salonda) tıbbi maske takılarak sınava alınmalıdır. Bu adaylar tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmamalıdır. Salon başkanları ve gözetmenler de mesafeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır” ifadeleri yer aldı.