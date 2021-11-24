Koronavirüs salgınının başından bu yana ülkemizde kullanılan Favipiravir’in etkili olmadığı yönünde açıklamalar yapılıyor. Peki, artık korona hastalarına Favipiravir verilmeyecek mi?

Korona hastaları Favipiravir kullanmayacak mı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 24 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca’nın açıklamalarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili bilgi de yer aldı. İşte, Bakan Koca’nın korona tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin yaptığı açıklama:

Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.

Favipiravir, çeşitli çalışmalarda virüse karşı etkin olduğu düşünülerek farklı ülkelerde özellikle ayaktan hastalarda ve belli hasta gruplarında kullanılmıştır. Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir.

Salgın kontrolünde yeni devreye giren ilaçların kullanımı için de değerlendirmeler yapılmıştır. Bilim kurulumuz daha önceki toplantılarında "Molnupiravir" etken maddeli ilacın kullanıma alınabileceğini değerlendirmişti. İlaca erişim için gerekli girişimler yapılmıştır. Ülkemizde ilacın üretilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verilmiştir. Uygun olan hasta grupları için ilacın tedariki sağlanır sağlanmaz kullanıma alınmasına karar verilmiştir.

Favipiravir ve Molnupiravir'in kullanımı ile ilgili yeni düzenleme tedavi rehberine eklenecektir.