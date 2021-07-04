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Sağlık Korona geçirene kaç doz aşı yapılıyor? Korona geçirene 1 doz Biontech aşısı yeter mi?
Sağlık

Korona geçirene kaç doz aşı yapılıyor? Korona geçirene 1 doz Biontech aşısı yeter mi?

Korona geçiren kaç ay sonra hangi aşıyı yaptırmalı? Şimdiye kadar yaklaşık 53 milyon doz aşı yapıldı. Koronavirüse yakalanan ve sağlığına kavuşanlar kaç ay sonra hangi aşıyı olmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, korona olan kaç ay sonra aşı olacak? Korona olanın aşı randevusu iptal olur mu? Korona geçiren hangi aşıdan kaç doz olabilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-04 17:50:00 -
Korona geçirene kaç doz aşı yapılıyor? Korona geçirene 1 doz Biontech aşısı yeter mi?

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Bu sürede 5 milyondan fazla kişi hastalığa yakalandı ve sağlıklarına kavuştu. Kısa bir süre önce korana olan ve aşı olmak isteyenler ne zaman hangi aşıyı yaptırmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, Biontech aşısı kaç doz yapılıyor?

Korona geçirene kaç doz aşı yapılıyor? Korona geçirene 1 doz Biontech aşısı yeter mi?

25 Haziran itibariyle 18 yaş üstü tüm vatandaşlar için koronavirüs aşı hakkı tanımlandı. 1 Temmuz itibariyle 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına 3.doz aşı imkanı sağlandı. Bu süreçte korona geçirenlerin aşı olma süreleri ise 6 aydan 3 aya çekildi. Korona geçirenler iyileştikten 3 ay sonra aşı olabiliyor. Aşı konusunda ise vatandaşlarla şimdilik 2 tercih sunuluyor. Dileyen Sinovac dileyen Biontech tercih edebilir. Birkaç gün içerisinde Sputnik V aşısının da sisteme geçmesi bekleniyor.

Kovid-19 geçirenlerden birinci doz BioNTech aşısı olanlara, Bakanlık tarafından ikinci doz randevularının iptal edildiğine ilişkin SMS gönderildi.

SMS'te, "Kovid-19 hastalığı geçirenler için tek doz BioNTech aşısının yeterli olacağına dair Bilim Kurulu kararı gereğince ikinci doz aşı randevunuz iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında en son 30 Haziran'da toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle, hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidilmiş, hastalığı geçirenlerin 3 ay sonra hatırlatma dozu olarak aşı olabileceği belirtilmişti.

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Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?
Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?

Sağlık

Kimler 3.doz aşı olabilir? 3. doz aşı olmak şart mı?

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