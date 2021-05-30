Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 29 milyon doz korona aşısı yapıldı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek sevkiyatlarla birlikte günlük 1 hatta 1,5 milyon doz aşı uygulanması hedefleniyor. Korona geçiren ve aşı randevusu alacak olanlar ise hangi aşının kendileri için uygun olduğunu araştırıyor. Korona tedavisi gördüm hangi aşıyı yaptırmalıyım?

Korona geçiren hangi aşıyı olmalı? Korana geçirdikten sonra hangi aşı yaptırılmalı?

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Kurugöl, kovid geçirenlerin Çin aşısı olmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “COVID-19’u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech’i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik. Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı. Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum. Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye’ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır” diye konuştu.