Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek? Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrencinin yaşamına uzaktan eğitim uygulaması yerleşti. 15 Şubat ve 2 Mart’ta kademeli olarak yüz yüze eğitim başlasa da uzaktan eğitim de bir yanda devam edecek. Pek çok kişi salgın sona erdiğinde uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Korona bittiğinde uzaktan eğitim devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim süreciyle ilgili olarak Sabah’a konuştu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin kalıcı olacağını ifade etti.

Bakan Ziya Selçuk, “Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun. Uzaktan eğitim dönemi, oluşturduğu güçlüklerin yanında büyük fırsatlar da getirdi. Bakanlığımız tarafından yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim-öğretim ortamlarının teknolojiyle bütünleştirilmesi çalışmaları için bir kaldıraç görevi gördü. Bakanlığımızın hâlihazırda var olan altyapısı, uzaktan eğitimin başlaması ile daha da güçlendirilerek öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından daha sık kullanıldı. EBA platformu dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi. Eğitim yılı 1'inci dönemi itibarıyla; canlı ders düzenleyen öğretmen sayısı toplamı 884 bin 804 oldu. Öğrencilerin bu derslere katılım yüzdesi, ilkokul seviyesinde yüzde 66, ortaokul seviyesinde yüzde 73, lise seviyesinde yüzde 77 olarak gerçekleşti” dedi.