Korona aşısını kimler evde vurulacak? Ne zaman korona aşısını olacağım?

Çin’den getirilen korona aşılarına onay çıkmasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ilk aşılanmasıyla başlanan aşı programı tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs aşısı öğrenme, aşılama programı kapsamında takip ediliyor. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanan aşılarda 2. aşama 19 Ocak'tan itibaren başlıyor. 4 aşamadan oluşan aşı programlamasına göre korona aşı sorgulamaları Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj ile öğreniliyor. 2. aşamanın ardından 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, “Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor.” dedi.

Kimler korona aşısını evlerinde yaptıracak?

Bakan Koca ayrıca, 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların da bugünden itibaren alışanmaya başlanacağını açıkladı. Bu kişilerin evlerinde aşılanması organize edilecek. Bakan Koca, 90 yaşındaki bireylerin de aşılanmasının hafta sonuna kadar tamamlanmasını il sağlık müdürlerine iletti.

Kim ne zaman korona aşısını yaptıracak?

1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin’den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

3- RİSKLİ ORTAMDA ÇALIŞANLAR: Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.

4- DİĞER VATANDAŞLAR: Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

Korona aşı randevusu nereden alınacak?

Vatandaşlar randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız üzerinden de ulaşabilecek. Randevu bilgileri, e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek.