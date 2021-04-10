Türkiye’de inaktif ve mRNA aşıları salgına karşı kullanılıyor. Ülkemizde 18 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Şimdiye kadar aşılarla ilgili olarak ciddi yan etkiler bildirilmedi. Genellikle aşı sonrası baş ağrısı, yorgunluk, hafif ateş sorunları yaşanabiliyor. Baş ve eklem ağrıları yaşayanlar aşıdan kaç saat sonra bu durumun ortadan kaybolacağını araştırıyor. Aşının yan etkileri ne zaman geçer?

Korona aşısından sonra kas ağrısı ne zaman geçer?

Koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak şimdiye kadar ciddi bir yan etki bildirilmedi. Uzmanlar vatandaşların sırası gelir gelmez randevularını almalarını ve aşılarını yaptırmalarını belirtiyor. Aşılar salgının sona ermesi, ölüm oranlarının düşmesi için son derece önemli. Bazı vatandaşlar ise aşı yaptırdıktan sonra oluşan yan etkilerin ne zaman kaybolacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığının yan etkilerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir. Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar yan etkilerin 48-72 saat arasında kaybolduğunu ifade ediyor.